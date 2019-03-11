54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Моника Беллуччи

Кинозвезда порадовала поклонников новыми фото

В связи с Неделей моды французский журнал 7000magazine выпустил в свет спецвыпуск. Номер из 300 страниц посвящен искусству, а все фотографии в нем - полностраничные. 54-летняя Моника Беллуччи стала звездой проекта.

Актриса предстала перед объективом известного фотографа Ральфа Венига в пиджаке с мраморным узором. Утонченный образ дополнили объемные локоны, накладные ресницы и нюдовая помада.

Поклонники восхитились кадром. «Очаровательная женщина, красивое фото», «Потрясающая работа», «Ты сияешь как бриллиант», «Очень люблю вас, Моника, вы мой кумир и идеал», «Богиня», «Моника, чем старше ты становишься, тем красивее ты выглядишь», - пишут в комментариях.