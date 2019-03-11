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    Шоу-биз

    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца

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    Моника Беллуччи&nbsp; - 54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    Моника Беллуччи 

    Кинозвезда порадовала поклонников новыми фото

    В связи с Неделей моды французский журнал 7000magazine выпустил в свет спецвыпуск. Номер из 300 страниц посвящен искусству, а все фотографии в нем - полностраничные. 54-летняя Моника Беллуччи  стала звездой проекта.

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    Актриса предстала перед объективом известного фотографа Ральфа Венига в пиджаке с мраморным узором. Утонченный образ дополнили объемные локоны, накладные ресницы и нюдовая помада.

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    Поклонники восхитились кадром. «Очаровательная женщина, красивое фото», «Потрясающая работа», «Ты сияешь как бриллиант», «Очень люблю вас, Моника, вы мой кумир и идеал», «Богиня», «Моника, чем старше ты становишься, тем красивее ты выглядишь», - пишут в комментариях.

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    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в утонченном образе снялась для глянца

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