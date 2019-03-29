54-летняя Сандра Буллок до сих пор хранит форму чирлидера



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Сандра Буллок

В старших классах средней школы будущая звезда была в группе поддержки своей любимой команды

Перед тем, как стать обладательницей премии «Оскар» и звездой романтических комедий, Сандра Буллок весь свой безграничный энтузиазм направляла на участие в группе поддержки своей любимой команды.

В старших классах средней школы Washington-Lee High School в Арлингтоне будущая знаменитость была чирлидершей.

Кроме этого, она посещала кружок немецкого языка и курс драматического искусства. С тех пор минуло почти 40 лет, однако по признанию самой Буллок, она все еще хранит форму чирлидерши.

Актриса признается, что не знает, зачем оставила ее, но, стоит отметить, что если она сейчас попытается ее надеть, то наверняка, костюмчик будет на ней сидеть, как перчатка.

Сама же Сандра шутит, что, возможно, бережет форму для какой-нибудь горячей вечеринки. Из более черного юмора актриса приберегла сентенцию, что хочет быть похороненной в наряде чирлидера, передает Page Six.