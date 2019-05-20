58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/antoniobanderasoficial/showdebate

Актер устроил целое шоу, позируя фотографам

Антонио Бандерас приехал на 72-й Каннский кинофестиваль, чтобы вместе с Пенелопой Крус представить фильм «Боль и слава», где латиноамериканские звезды сыграли главные роли,пишет The Daily Mail. Вместе с Бандерасом в Канны приехала его избранница, 38-летняя Николь Кимпел.

Информацией о своей личной жизни звезда фильмов о Зорро делиться с журналистами не любит, но известно, что пара втайне от широкой публики обручилась два года назад. Перед тем, как сделать девушке предложение руки и сердца, артист познакомил ее со своей экс-супругой Мелани Гриффит. Актеры развелись в 2015 году после 18 лет брака, но ради дочери Стеллы смогли сохранить хорошие отношения.