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    Шоу-биз

    58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах

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    instagram.com/antoniobanderasoficial/showdebate - 58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах
    instagram.com/antoniobanderasoficial/showdebate

    Актер устроил целое шоу, позируя фотографам

    Антонио Бандерас приехал на 72-й Каннский кинофестиваль, чтобы вместе с Пенелопой Крус представить фильм «Боль и слава», где латиноамериканские звезды сыграли главные роли,пишет The Daily Mail. Вместе с Бандерасом в Канны приехала его избранница, 38-летняя Николь Кимпел.

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    58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах
    58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах
    58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах
    58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах
    58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах
    58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах
    58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах
    58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах
    58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах
    58-летний Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах
    instagram.com/antoniobanderasoficial/showdebate

    Информацией о своей личной жизни звезда фильмов о Зорро делиться с журналистами не любит, но известно, что пара втайне от широкой публики обручилась два года назад. Перед тем, как сделать девушке предложение руки и сердца, артист познакомил ее со своей экс-супругой Мелани Гриффит. Актеры развелись в 2015 году после 18 лет брака, но ради дочери Стеллы смогли сохранить хорошие отношения.

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