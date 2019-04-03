  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет

    • Розсилка
    <p>Мишель Пфайффер&nbsp;</p> <p>Фото: соцсети</p> - 60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет

    Мишель Пфайффер 

    Фото: соцсети

    Голливудская актриса порадовала поклонников ретро-образом

    60-летняя Мишель Пфайффер довольно часто вспоминает одну из своих знаковых киноролей - Женщины-кошки, которую она сыграла в фантастическом боевике «Бэтмен возвращается». На днях актриса в очередной раз порадовала поклонников ленты, опубликовав в своем Instagram короткий видеоролик, на котором видно, как виртуозно она управляется с длинным хлыстом.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет
    Фото: imdb

    «Не сложнее, чем езда на велосипеде», - подписала ролик Пфайффер, продемонстровав фанатам, что даже спустя 27 лет после съемок фильма все еще помнит, как правильно размахивать хлыстом.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

    За несколько дней до публикации этого видео Мишель поделилась с фанатами еще одним роликом, сообщив, что нашла хлыст у себя дома: актриса отметила, что орудие нуждается в косметическом ремонте.

     

    знаменитости кино актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ