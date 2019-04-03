60-летняя Мишель Пфайффер с хлыстом в руках повторила образ Женщины-кошки спустя 27 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мишель Пфайффер Фото: соцсети

Голливудская актриса порадовала поклонников ретро-образом

60-летняя Мишель Пфайффер довольно часто вспоминает одну из своих знаковых киноролей - Женщины-кошки, которую она сыграла в фантастическом боевике «Бэтмен возвращается». На днях актриса в очередной раз порадовала поклонников ленты, опубликовав в своем Instagram короткий видеоролик, на котором видно, как виртуозно она управляется с длинным хлыстом.

«Не сложнее, чем езда на велосипеде», - подписала ролик Пфайффер, продемонстровав фанатам, что даже спустя 27 лет после съемок фильма все еще помнит, как правильно размахивать хлыстом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial) 1 Апр 2019 в 9:03 PDT

За несколько дней до публикации этого видео Мишель поделилась с фанатами еще одним роликом, сообщив, что нашла хлыст у себя дома: актриса отметила, что орудие нуждается в косметическом ремонте.