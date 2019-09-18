Адель купила за $10 миллионов особняк напротив дома бывшего мужа



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Адель с мужем

31-летняя звезда стала владелицей роскошной недвижимости в Беверли-Хиллз

Обладательница «Грэмми» певица Адель решила поселиться по соседству с бывшим супругом Саймоном Коннеки. Дом певиц ы находится буквально через дорогу от жилища отца ее ребенка. По словам источников, Адель специально переехала так близко к бывшему возлюбленному ради сына Анджело, которого они с Саймоном решили воспитывать вместе.

В новом особняке британской певицы пять спален, шесть ванных комнат, библиотека, тренажерный зал, художественная студия и многое другое. На территории есть бассейн и огромный сад с местом для обедов на улице.

В апреле стало известно, что пара рассталась. А недавно певица официально подала на развод.

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