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    Шоу-биз

    Адель купила за $10 миллионов особняк напротив дома бывшего мужа

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    Адель с мужем - Адель купила за $10 миллионов особняк напротив дома бывшего мужа
    Адель с мужем

    31-летняя звезда стала владелицей роскошной недвижимости в Беверли-Хиллз

    Обладательница «Грэмми» певица Адель решила поселиться по соседству с бывшим супругом Саймоном Коннеки. Дом певиц ы находится буквально через дорогу от жилища отца ее ребенка. По словам источников, Адель специально переехала так близко к бывшему возлюбленному ради сына Анджело, которого они с Саймоном решили воспитывать вместе.

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    Адель
    Адель купила за $10 миллионов особняк напротив дома бывшего мужа
    Адель купила за $10 миллионов особняк напротив дома бывшего мужа
    Адель купила за $10 миллионов особняк напротив дома бывшего мужа
    Адель купила за $10 миллионов особняк напротив дома бывшего мужа
    Адель купила за $10 миллионов особняк напротив дома бывшего мужа
    Адель купила за $10 миллионов особняк напротив дома бывшего мужа
    Адель купила за $10 миллионов особняк напротив дома бывшего мужа
    Адель купила за $10 миллионов особняк напротив дома бывшего мужа

    В новом особняке британской певицы пять спален, шесть ванных комнат, библиотека, тренажерный зал, художественная студия и многое другое. На территории есть бассейн и огромный сад с местом для обедов на улице.

    В апреле стало известно, что пара рассталась. А недавно певица официально подала на развод.

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