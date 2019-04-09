Аджелина Джоли требует от Брэда Питта $400 миллионов



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Анджелина Джоли и Брэд Питт

Актриса уверена, что роли и гонорары ее супруг получал во многом благодаря ей

Продолжающему скандальному разводу двух голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли не видно ни конца ни края. Долгое время супруги старались поделить опеку над детьми, потом «пилили» совместно нажитое. Затем от финансовых разборок на время отказались и надумали хотя бы просто развестись, чтобы быть по закону свободными людьми.

Теперь же стало известно о том, что раздел денег и имущества снова вышел на первый план, что, в общем, неудивительно. На кону – 400 миллионов долларов. При этом, как выясняется, Джоли рубится за каждый цент. Ведь, как утверждают знакомые Питта, Джоли уверена, что на алтарь счастливой семейной жизни она положила свою карьеру. И теперь актриса требует, чтобы этот момент был при дележе учтен.

А вот друзья Анджелины рассказали, что актриса затягивает раздел нажитого не из-за своей вредности или желания причинить Брэду Питту боль, а потому, что хочет все разделить по справедливости.

«Она считает, что часто откладывала свою карьеру, чтобы Брэд мог заниматься проектами, которые его увлекали», - рассказал инсайдер изданию Hollywood Life.