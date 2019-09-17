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    Шоу-биз

    Актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака

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    Брайан Терк - Актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака
    Брайан Терк

    У 49-летнего Брайана Терка осталась жена и 8-летний сын

    На протяжении года актеру сразу нескольких популярных проектов «Беверли-Хиллз, 90210», «Американский пирог 2», «Парк юрского периода: Затерянный мир», удавалось скрывать болезнь.

    49-летний Брайан Терк до последнего надеялся на чудо и излечение от онкологии. Однако летом 2018-го о страшном диагнозе врачей узнали все его друзья и коллеги.

    Более того, они даже организовали специальный фонд помощи, чтобы спасти Терка, однако вылечить его так и не удалось…

    О кончине Брайана сообщила его жена 16 сентября. У актера остался восьмилетний ребенок.

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    актер умер болезнь
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