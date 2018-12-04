Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мерьем Узерли

Звезда любимого сериала порадовала поклонников стильным образом

35-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась в своем Instagram новым фото, на котором она запечатлена в алом платье-карандаш. Телезвезда подчеркнула фигуру облегающим нарядом, показав красивую линию декольте и стройную талию.

Напомним, Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе в Германии.

С 2011 года по приглашению продюсера Юсуфа Тимура Савджи участвует в съемках исторического сериала «Великолепный век» о жизни Османской империи во времена правления султана Сулеймана Великолепного, где играет привезенную в Турцию из Крыма Роксолану.

16 мая 2013 года, когда до окончания третьего сезона оставалось доснять несколько серий, Мерьем улетела в Берлин и не вернулась на съемки. По словам самой актрисы, причиной стало сильное физическое и психологическое утомление от работы над 100—120 минутными сериями «Великолепного века».