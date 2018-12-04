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    Шоу-биз

    Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье

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    Мерьем Узерли - Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье
    Мерьем Узерли

    Звезда любимого сериала порадовала поклонников стильным образом

    35-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли  поделилась в своем Instagram новым фото, на котором она запечатлена в алом платье-карандаш. Телезвезда подчеркнула фигуру облегающим нарядом, показав красивую линию декольте и стройную талию.

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    Напомним, Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе в Германии.

    С 2011 года по приглашению продюсера Юсуфа Тимура Савджи участвует в съемках исторического сериала «Великолепный век» о жизни Османской империи во времена правления султана Сулеймана Великолепного, где играет привезенную в Турцию из Крыма Роксолану.

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    Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье
    Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье
    Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье
    Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье
    Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье
    Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье
    Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье
    Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье
    Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье
    Актриса «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фигурой в шикарном платье

    16 мая 2013 года, когда до окончания третьего сезона оставалось доснять несколько серий, Мерьем улетела в Берлин и не вернулась на съемки. По словам самой актрисы, причиной стало сильное физическое и психологическое утомление от работы над 100—120 минутными сериями «Великолепного века».

     

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