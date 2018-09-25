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    Шоу-биз

    Алина Гросу впервые показала фото с любимым

    • Розсилка
    Алина Гросу впервые показала фото с любимым

    Но «размыла» его лицо

    Певица Алина Гросу продолжает сохранять в тайне своего жениха. Это продолжается так долго, что пропадает всякая вера в его существовании. Как известно, таинственный «жених» бурно ревновал Алину к актеру в ее клипе, а сама певица недавно примеряла свадебное платье и намекнула о репетиции торжественного бракосочетания.

    И как только мы забываем о скорой свадьбе Гросу, как певица сразу же подпитывает наше любопытство. Сегодня Алина наконец-то выложила в Instagram фото с тем самым женихом и сообщила, что очень скучает: «Скучать - не вредно, вредно - не скучать. А вашим отношениям разлука помогает?».  Вот только силуэт певица «отредактировала».

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    Публикация от Alina Grosu (@alina_grosu)

    Фанаты певицы оживились и принялись фонтанировать версиями.  Некоторые предположили, что таинственным женихом является Влад Соколовский, который недавно развелся с Ритой Дакотой

    певица Алина Гросу шоу-бизнес
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