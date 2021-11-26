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    Анатолий Анатолич окрестил своего сына. Кто стал крестными родителями малыша?

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    Анатолий Анатолич окрестил своего сына. Кто стал крестными родителями малыша?

    Влад Яма стал крестным отцом сына Анатолий Анатолича

    Украинский танцор и один из судей танцевального шоу «Танцы со звездами» на телеканале 1+1 Влад Яма, стал крестным отцом Нила. Так назвали третьего ребенка в семье Анатолий Анатольевича и Юлии Бойко.

    «Наш котик крестился. Спасибо большое моим близким за то, что вы с нами» - подписал свой пост Анатолий Анатольевич.

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    Анатолий Анатолич окрестил своего сына. Кто стал крестными родителями малыша?
    Анатолий Анатолич окрестил своего сына. Кто стал крестными родителями малыша?

    Крестной мамой малыша стала Ирина Федорцова.

    Напомним, что Анатолий Анатольевич телеведущий, радиоведущий и шоумен состоит в браке с Юлией Бойко с 2011 года. Пара воспитывает троих детей, дочь Алису 2011 г.р. еще одну дочь Лолиту 2013 г.р. и сына Нила 2021 г.р.

    Теги: Танцы со звездами Влад Яма шоу-бизнес телеведущий
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    Анатолий Анатолич окрестил своего сына. Кто стал крестными родителями малыша?