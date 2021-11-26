Анатолий Анатолич окрестил своего сына. Кто стал крестными родителями малыша?

Влад Яма стал крестным отцом сына Анатолий Анатолича

Украинский танцор и один из судей танцевального шоу «Танцы со звездами» на телеканале 1+1 Влад Яма, стал крестным отцом Нила. Так назвали третьего ребенка в семье Анатолий Анатольевича и Юлии Бойко.

«Наш котик крестился. Спасибо большое моим близким за то, что вы с нами» - подписал свой пост Анатолий Анатольевич.

Крестной мамой малыша стала Ирина Федорцова.

Напомним, что Анатолий Анатольевич телеведущий, радиоведущий и шоумен состоит в браке с Юлией Бойко с 2011 года. Пара воспитывает троих детей, дочь Алису 2011 г.р. еще одну дочь Лолиту 2013 г.р. и сына Нила 2021 г.р.