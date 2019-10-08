Анджелина Джоли на красной дорожке целовалась с женщиной на глазах у дочерей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вероятно, звезды соскучились друг по другу

44-летняя голливудская актриса презентовала в Риме фильм «Малефисента: Владычица тьмы», в котором исполнила главную роль. Анджелина Джоли посетила уже несколько городов в рамках премьеры диснеевского фильма вместе с детьми.

В Рим вместе с Джоли приехали две ее дочери: 14-летняя Захара и 13-летняя Шайло. Анджелина выглядела очень счастливой, когда появилась на красной дорожке в компании детей. На красную ковровую дорожку вышла еще одна звезда «Малефисенты» – 61-летняя Мишель Пфайффер, которая исполнила роль королевы Ингрид. Голливудские актрисы настолько обрадовались встрече друг с другом на красной дорожке, что принялись обниматься и целоваться, не стесняясь публики, фотографов и детей Джоли.

Вероятно, звезды соскучились друг по другу.