Анна Седокова в дерзком образе порадовала мужчин откровенным декольте



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Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Поклонники пришли в восторг от яркого образа певицы

36-летняя Анна Седокова в образе рок-звезды продемонстрировала пышную грудь. Звезда поделилась с поклонниками новым снимком, на котором она запечатлена в новом дерзком образе. Анна надела черную кожаную куртку-косуху и оставила ее расстегнутой. По курткой у певицы оказался только черный бра, который подчеркнул пышную грудь Седоковой.

Таким ярким фото звезда решила привлечь внимание подписчиков к проблеме смелости и решительности. По ее мнению, этих качеств сейчас не хватает многим женщинам, что создает большие проблемы в жизни.