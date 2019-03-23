Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Бывший президент США написал звездной паре письмо с пожеланиями

Со дня помолвки 43-летнего Алекса Родригеса и 49-летней Дженнифер Лопес прошло уже две недели, а пара до сих пор продолжает получать поздравления с этим событием. Сегодня жених певицы показал в Instagram рукописное письмо от Барака Обамы. 44-й президент США и его жена Мишель отправили паре послание такого содержания.

«Дженнифер и Алекс, мы с Мишель просто хотели поздравить вас с помолвкой. Прожив 26 лет вместе, можем сказать следующее - какие бы ни были испытания в жизни, лучше разделять их с теми, кого любишь. Всего вам самого лучшего», - было написано в письме.

В недавнем интервью бывшая первая леди США рассказала о семейной жизни с Бараком. Она призналась, что поначалу им с мужем было тяжело, так как они по-разному смотрели на разлуку и расстояние между собой.

«Многие годы рядом с Бараком не было матери. А я всегда считала, что любовь - это быть рядом, это присутствие, это семейные обеды... Мне пришлось поделиться своими тревогами и научиться любить по-другому. Это важная часть моего становления, понимания того, как нам стать единым целым», - говорила Мишель в интервью.