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    Шоу-биз

    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой

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    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

    Бывший президент США написал звездной паре письмо с пожеланиями

    Со дня помолвки 43-летнего Алекса Родригеса и 49-летней Дженнифер Лопес прошло уже две недели, а пара до сих пор продолжает получать поздравления с этим событием. Сегодня жених певицы показал в Instagram рукописное письмо от Барака Обамы. 44-й президент США и его жена Мишель отправили паре послание такого содержания.

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    «Дженнифер и Алекс, мы с Мишель просто хотели поздравить вас с помолвкой. Прожив 26 лет вместе, можем сказать следующее - какие бы ни были испытания в жизни, лучше разделять их с теми, кого любишь. Всего вам самого лучшего», - было написано в письме.

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    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой
    Барак Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с помолвкой

    В недавнем интервью бывшая первая леди США рассказала о семейной жизни с Бараком. Она призналась, что поначалу им с мужем было тяжело, так как они по-разному смотрели на разлуку и расстояние между собой.

    «Многие годы рядом с Бараком не было матери. А я всегда считала, что любовь - это быть рядом, это присутствие, это семейные обеды... Мне пришлось поделиться своими тревогами и научиться любить по-другому. Это важная часть моего становления, понимания того, как нам стать единым целым», - говорила Мишель в интервью.

     

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