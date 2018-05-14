Бенедикт Камбербэтч заявил, что не будет сниматься в фильмах, где женщинам платят меньше
- Сьогодні, 15:05
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В последнее время в Голливуде остро стоит вопрос о равной оплате труда мужчин и женщин
В связи с этим, актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что он отказывается от проектов, где мужчинам платят больше, чем женщинам.
Об этом он рассказал в интервью изданию Radio Times.
«Равная оплата труда и место за столом переговоров — основные принципы феминизма», — считает актер.
Кроме того, он призвал остальных своих коллег следовать его примеру: «Посмотрите на квоты. Спросите, сколько получают женщины, и скажите: "Если женщинам не будут платить столько же, сколько и мужчинам, я не буду этого делать».
Также Камбербэтч сказал, что надеется, что его продюсерская компания SunnyMarch, которой он управляет совместно с Адамом Эклэндом, выпустит больше фильмов с женщинами в главных ролях.
«Я горжусь тем, что мы с Адамом — единственные мужчины в нашей продакшн-компании, — говорит Бенедикт. — Наш следующий проект — это женская история, рассказанная с женской точки зрения. В центре сюжета — материнство во время экологической катастрофы».
По словам Камбербэтча, его имя привлечет внимание инвесторов и этим можно будет воспользоваться, чтобы продвигать еще больше проектов о женщинах.
Джерело: Buro 24/7