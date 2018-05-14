Бенедикт Камбербэтч заявил, что не будет сниматься в фильмах, где женщинам платят меньше

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Кадр из фильма с Бенедиктом Камбербэтчем

В последнее время в Голливуде остро стоит вопрос о равной оплате труда мужчин и женщин

В связи с этим, актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что он отказывается от проектов, где мужчинам платят больше, чем женщинам.

Об этом он рассказал в интервью изданию Radio Times.

«Равная оплата труда и место за столом переговоров — основные принципы феминизма», — считает актер.

Кроме того, он призвал остальных своих коллег следовать его примеру: «Посмотрите на квоты. Спросите, сколько получают женщины, и скажите: "Если женщинам не будут платить столько же, сколько и мужчинам, я не буду этого делать».

Также Камбербэтч сказал, что надеется, что его продюсерская компания SunnyMarch, которой он управляет совместно с Адамом Эклэндом, выпустит больше фильмов с женщинами в главных ролях.

«Я горжусь тем, что мы с Адамом — единственные мужчины в нашей продакшн-компании, — говорит Бенедикт. — Наш следующий проект — это женская история, рассказанная с женской точки зрения. В центре сюжета — материнство во время экологической катастрофы».

По словам Камбербэтча, его имя привлечет внимание инвесторов и этим можно будет воспользоваться, чтобы продвигать еще больше проектов о женщинах.

Джерело: Buro 24/7