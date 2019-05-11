«Беверли-Хиллз 90210» возвращается : назначена дата премьеры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Любимый сериал молодежи из 90-х снова на экранах

В декабре прошлого года стало известно, что культовый сериал «Беверли-Хиллз 90210» получит продолжение. Но самое главное было то, что актеры вернутся в проект в первоначальном составе!

А вчера стала известна дата выхода «перезагрузки» и другие детали шоу. Итак, премьера 6-ти серийного сериала с официальным названием BH 90210 состоится уже 7 августа. В недавно опубликованном ролике телеканала Fox звезды оригинального проекта Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Шеннен Доэрти и Брайан Остин Грин читают сценарий первого эпизода. В тизере говорится: «Банда возвращается домой».

«Что произойдет, когда первая любовь, старые романы, друзья и враги вернутся, как и этот культовый актерский состав? Попытаются ли они продолжить с того места, где остановились?» - интригуют представители канала Fox. Правда, что именно ждет фанатов проекта в продолжении «Беверли-Хиллз 90210» - не разглашают.

Но одного из членов «банды» мы на экране, к сожалению, не увидим. Люк Перри тоже должен был играть в «перезагрузке» сериала, но в марте этого года его не стало.

Напомним, «Беверли-Хиллз, 90210» - культовый американский сериал о жизни близнецов Уолш, которые оказались в мире золотой молодежи: об их взлетах и падениях, дружбе, любви и подростковых проблемах. Ждем премьеры!



