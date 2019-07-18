Бейонсе выпустила клип к треку Spirit из нового «Короля Льва»



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Трек станет частью альбома с саундтреком The Lion King: The Gift

Бейонсе выпустила клип к треку Spirit, который стал саундтреком к новому фильму Disney «Король Лев». Видео появилось ночью с 16 на 17 июля на YouTube-канале певицы.

В клипе Бейонсе поет на фоне пустыни в ярких нарядах – кроме нее в Spirit снялись танцоры. Также в видео появляются герои фильма: маленький Симба, который наступает лапой в след отца, сам король зверей Муфаса, Нала и другие.

Автором композиции стали Бейонсе, Labrinth и Ilya. Трек Spirit станет частью альбома с саундтреком The Lion King: The Gift, куратором которого выступила певица. Кроме того, в англоязычной версии фильма голосом Бейонсе говорит львица Нала.



