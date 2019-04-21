Боди, корсет и плащ: Пэрис Хилтон удивила необычным луком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

38-летняя звезда показала подписчикам соблазнительное модное сочетание

Пэрис Хилтон сейчас вовсю развлекается на музыкальном фестивале Coachella. Свои калифорнийские будни обладательница громкой фамилии регулярно демонстрирует в Instagram. На этот раз она поделилась гифкой, на которой позировала в весьма откровенном и неординарном образе.

Пэрис сфотографировалась в боди-пеньюаре молочного цвета с красным корсетом. Свой look она дополнила леопардовой водолазкой, пластиковым плащом и массивным украшением на шею. На снимке звезда занималась любимым делом - снимала селфи.

«Королева селфи», - подписала снимок звезда.

Недавно Пэрис показала себя в образе соблазнительного кролика. Она надела мерцающий жакет, сшитый из пластиковых блестящих перьев, желтое кружевное платье и ботильоны с кристаллами. Модное сочетание звезда дополнила солнцезащитными очками и ободком с кошачьими ушками.

Ранее звезда показала look в розовом купальнике c вырезом на груди. На снимке у Хилтон был сделан ее фирменный макияж - smokey-eyes и бледно-розовый блеск для губ, который также был на пике моды в двухтысячных.