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    Шоу-биз

    Боди, корсет и плащ: Пэрис Хилтон удивила необычным луком

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    Боди, корсет и плащ: Пэрис Хилтон удивила необычным луком

    38-летняя звезда показала подписчикам соблазнительное модное сочетание

    Пэрис Хилтон сейчас вовсю развлекается на музыкальном фестивале Coachella. Свои калифорнийские будни обладательница громкой фамилии регулярно демонстрирует в Instagram. На этот раз она поделилась гифкой, на которой позировала в весьма откровенном и неординарном образе.

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    Боди, корсет и плащ: Пэрис Хилтон удивила необычным луком
    Боди, корсет и плащ: Пэрис Хилтон удивила необычным луком
    Боди, корсет и плащ: Пэрис Хилтон удивила необычным луком
    Боди, корсет и плащ: Пэрис Хилтон удивила необычным луком
    Боди, корсет и плащ: Пэрис Хилтон удивила необычным луком
    Боди, корсет и плащ: Пэрис Хилтон удивила необычным луком
    Боди, корсет и плащ: Пэрис Хилтон удивила необычным луком

    Пэрис сфотографировалась в боди-пеньюаре молочного цвета с красным корсетом. Свой look она дополнила леопардовой водолазкой, пластиковым плащом и массивным украшением на шею. На снимке звезда занималась любимым делом - снимала селфи.

    «Королева селфи», - подписала снимок звезда.

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    Недавно Пэрис показала себя в образе соблазнительного кролика. Она надела мерцающий жакет, сшитый из пластиковых блестящих перьев, желтое кружевное платье и ботильоны с кристаллами. Модное сочетание звезда дополнила солнцезащитными очками и ободком с кошачьими ушками.

    Ранее звезда показала look в розовом купальнике c вырезом на груди. На снимке у Хилтон был сделан ее фирменный макияж - smokey-eyes и бледно-розовый блеск для губ, который также был на пике моды в двухтысячных.

     

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