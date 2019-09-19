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    Шоу-биз

    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна

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    Брэд Питт и Харви Вайнштейн - Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт и Харви Вайнштейн

    46-летняя Гвинет Пэлтроу стала одной из жертв домогательств со стороны 67-летнего Харви Вайнштейна

    Гвинет и Брэд стали встречаться в 1995 году, их отношения продлились два года. Они готовились к свадьбе, но связать себя узами Гименея им так и не довелось. Тем не менее, их союз считался одним из самых крепких в Голливуде – они не выставляли свою личную жизнь напоказ и не были замешаны в скандалах. До начала сотрудничества Гвинет с Харви Вайнштейном.

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    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна
    Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна

    Когда Пэлтроу начала работать над картиной «Эмма» в 1996 году, ее пригласил на личную встречу знаменитый продюсер. Бизнесмен позвал актрису в свой номер – Гвинет сопровождала личная ассистентка Вайнштейна, которая должна была находиться на встрече. В последний момент женщина покинула комнату. После этого Вайнштейн стал приставать к актрисе. Он предложил ее продолжить встречу в спальне во время массажа. Пэлтроу отказалась и, несмотря на угрозы, покинула номер.

    Брэд Питт поступком Харви и решил вступиться за любимую девушку. Он выяснил, где будет следующая встреча бизнесмена, и подкараулил его там. Питт не сдерживал себя в выражениях – он в резкой форме запретил Вайнштейну приближаться к Пэлтроу. Причем, пригрозил сообщить об этой ситуации СМИ. Властный продюсер выполнил требование молодого актера.

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    СМИ
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