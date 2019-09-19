Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна



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Брэд Питт и Харви Вайнштейн

46-летняя Гвинет Пэлтроу стала одной из жертв домогательств со стороны 67-летнего Харви Вайнштейна

Гвинет и Брэд стали встречаться в 1995 году, их отношения продлились два года. Они готовились к свадьбе, но связать себя узами Гименея им так и не довелось. Тем не менее, их союз считался одним из самых крепких в Голливуде – они не выставляли свою личную жизнь напоказ и не были замешаны в скандалах. До начала сотрудничества Гвинет с Харви Вайнштейном.

Когда Пэлтроу начала работать над картиной «Эмма» в 1996 году, ее пригласил на личную встречу знаменитый продюсер. Бизнесмен позвал актрису в свой номер – Гвинет сопровождала личная ассистентка Вайнштейна, которая должна была находиться на встрече. В последний момент женщина покинула комнату. После этого Вайнштейн стал приставать к актрисе. Он предложил ее продолжить встречу в спальне во время массажа. Пэлтроу отказалась и, несмотря на угрозы, покинула номер.

Брэд Питт поступком Харви и решил вступиться за любимую девушку. Он выяснил, где будет следующая встреча бизнесмена, и подкараулил его там. Питт не сдерживал себя в выражениях – он в резкой форме запретил Вайнштейну приближаться к Пэлтроу. Причем, пригрозил сообщить об этой ситуации СМИ. Властный продюсер выполнил требование молодого актера.

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