Бритни Спирс уходит на пенсию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бритни Спирс

По информации источников, ради здоровья звезда готова пожертвовать карьерой

Известная американская певица Бритни Спирс готова уйти на пенсию на фоне серьезной болезни отца. По этой же причине она уже обратилась в психиатрическую лечебницу и сейчас успешно проходит лечение. Теперь же певица решила пойти еще дальше.

Поп-принцесса, как утверждают близкие к Бритни источники, заговорила о планах навсегда покинуть сцену и больше никогда не выступать, сообщает Radar online со ссылкой на STRAIGHT SHUTER. На сегодняшний день главная задача для певицы – получить медицинскую помощь. Она сделает все возможное, чтобы выздороветь, и если это означает уход со сцены, то так тому и быть.

По информации издания, окружающие ее люди очень поддерживают звезду и не заботятся о том, сколько денег уйдет на восстановление Спирс. Певица уже имеет больше наличных, чем она может когда-либо потратить, и теперь отчаянно пытается найти то, что деньги не могут купить — счастье.

На фоне этих новостей еще более неопределенным выглядит будущее шоу певицы в Лас-Вегасе.