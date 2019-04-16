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    Шоу-биз

    Брюс Уиллис покорил джазовый фестиваль игрой на губной гармошке

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    Брюс Уиллис&nbsp; - Брюс Уиллис покорил джазовый фестиваль игрой на губной гармошке
    Брюс Уиллис 

    Звезда франшизы «Крепкий орешек» сыграл на сцене в Гарлеме

    Брюс Уиллис является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Но мало кто знает, что до того, как стать известным на весь мир, актер, перебравшийся из родной Германии в Нью-Йорк, подрабатывал барменом, а также играл на губной гармошке в фольклорном ансамбле The Accelerators.

    Слава к артисту пришла после его триумфального появления в боевике «Крепкий орешек», где он сыграл копа по имени Джон Макклейн. С тех пор он стал одним из самых востребованных артистов и вошел в сонм героев боевиков. Однако актерская слава не сказалась на любви Уиллиса к музыке. Он по-прежнему выступает в составе The Accelerators.

    В Сети появилось зажигательное видео, где Брюс по полной «отрывается» на джаз-фесте в Гарлеме, демонстрируя виртуозное владение губной гармошкой. Кроме этого, артист прекрасно поет, двигаясь в такт музыке.

    Выступление Уиллиса сорвало бешеные овации зала, который скандировал «Бруно» - именно под этим сценическим именем актер известен в музыкальных кругах, пишет TMZ.

     

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