  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дакоту Джонсон заметили на прогулке с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу

    • Розсилка
    Дакота Джонсон - Дакоту Джонсон заметили на прогулке с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу
    Дакота Джонсон

    29-летняя актриса выбралась на прогулку с 42-летним бойфрендом Крисом Мартином

    Звезду фильма «50 оттенков серого» Дакоту Джонсон и ее партнера, фронтмена группы Coldplay Криса Мартина, заметили во время прогулки на пляже Малибу в Лос-Анджелесе. С собой они взяли питомца. Пара прогулялась босиком.

    Дакота Джонсон выбрала для свидания комфортное красное платье-халат на тонких бретельках в мелкий горох. Лицо звезды скрывали очки и соломенная шляпа с широкими полями. Крис Мартин оделся в спортивный костюм.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Дакоту Джонсон заметили на прогулке с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу
    Дакоту Джонсон заметили на прогулке с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу
    Дакоту Джонсон заметили на прогулке с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу
    Дакоту Джонсон заметили на прогулке с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу
    Дакоту Джонсон заметили на прогулке с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу

    Было видно, что они наслаждаются теплым днем, неспешной прогулкой и общением друг с другом. Пес на поводке послушно бежал рядом с хозяевами.

    О романе Дакоты с Мартином стало известно в 2017 году. До этого в течение 11 лет Крис был мужем актрисы Гвинет Пэлтроу. У них есть двое детей - дочь Эппл и сын Мозес. После развода музыкант состоял в отношениях с Дженнифер Лоуренс. Они сходилась и расходились, окончательно расстались в мае 2015 года.

     

    Джерело: Cosmopolitan

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ