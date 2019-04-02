Дакоту Джонсон заметили на прогулке с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу



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Дакота Джонсон

29-летняя актриса выбралась на прогулку с 42-летним бойфрендом Крисом Мартином

Звезду фильма «50 оттенков серого» Дакоту Джонсон и ее партнера, фронтмена группы Coldplay Криса Мартина, заметили во время прогулки на пляже Малибу в Лос-Анджелесе. С собой они взяли питомца. Пара прогулялась босиком.

Дакота Джонсон выбрала для свидания комфортное красное платье-халат на тонких бретельках в мелкий горох. Лицо звезды скрывали очки и соломенная шляпа с широкими полями. Крис Мартин оделся в спортивный костюм.

Было видно, что они наслаждаются теплым днем, неспешной прогулкой и общением друг с другом. Пес на поводке послушно бежал рядом с хозяевами.

О романе Дакоты с Мартином стало известно в 2017 году. До этого в течение 11 лет Крис был мужем актрисы Гвинет Пэлтроу. У них есть двое детей - дочь Эппл и сын Мозес. После развода музыкант состоял в отношениях с Дженнифер Лоуренс. Они сходилась и расходились, окончательно расстались в мае 2015 года.

Джерело: Cosmopolitan