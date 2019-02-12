Дэниел Рэдклифф прокомментировал свою шутку о желании сыграть Росомаху



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Дэниэл Рэдклифф

Как признался актер, в действительности для роли Логана он бы просто не подошел

Дэниел Рэдклифф получил горячий отклик поклонников на свою фразу о роли Росомахи в фильмах по комиксам «Марвел». Отвечая на вопрос фанатов, сыграет ли он знаменитого персонажа Хью Джекмана, актер заявил: новая картина о мутанте-супергерое начнется с того, что Джекман «отправится под горячий душ», а выйдет из него уже сам Рэдклифф.

Это высказывание быстро стало интернет-мемом. Известный в социальных сетях художник BossLogic даже создал рисунок, на котором артист изображен с когтями и шрамами, как у Росомахи, после чего звезда «Гарри Поттера» прокомментировал свою ставшей популярной шутку.

Как объяснил актер, интернет-пользователи, наверное, подумали, что появиться на большом экране в образе Логана для него мечта, которую он хочет исполнить. Но на деле он просто не подошел бы для этой роли.

«Это то, что может произойти, когда вы шутите. Разве не было бы замечательно, если бы можно было начать играть роль, просто сообщив об этом в интервью?» – рассказал Рэдклифф порталу IGN. Напомним, в 2017 году в третьем по счету фильме «Логан» Хью Джекман сыграл своего героя в последний раз.

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