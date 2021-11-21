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    Дочь легендарной Умы Турман вызвала фурор

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    Дочь легендарной Умы Турман вызвала фурор
    Фото из открытых источников

    Дочь Умы Турман порадовала зрителей выходом на Guggenheim International Gala

    Молодая актриса Майя Хоук, дочь своих знаменитых родителей актеров Итана Хоука и Умы Турман, произвела фурор на красной дорожке своим прекрасным внешним видом. Все были в восторге от изысканного платья Майи, который дополнял нежный макияж и аккуратная причёска.

    17 ноября в Нью-Йорке проходил который создавался при поддержке модного дома Dior.

    Каждый год это мероприятие помогает собрать необходимые средства которые идут на помощь всемирно известным выставкам, образовательным программам и различным инициативам музеев мира.

    Майя Хоук. Фото из открытых источников.
    Майя Хоук. Фото из открытых источников.


    Напомним, что ранее Ума Турман открыла один из своих самых тёмных секретов, а именно – в подростковом возрасте, на заре своей карьеры актриса сделала аборт, о чем она сейчас жалеет.

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    Теги: аборт актриса
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    Дочь легендарной Умы Турман вызвала фурор