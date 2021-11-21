Дочь легендарной Умы Турман вызвала фурор
Дочь Умы Турман порадовала зрителей выходом на Guggenheim International Gala
Молодая актриса Майя Хоук, дочь своих знаменитых родителей актеров Итана Хоука и Умы Турман, произвела фурор на красной дорожке своим прекрасным внешним видом. Все были в восторге от изысканного платья Майи, который дополнял нежный макияж и аккуратная причёска.
17 ноября в Нью-Йорке проходил который создавался при поддержке модного дома Dior.
Каждый год это мероприятие помогает собрать необходимые средства которые идут на помощь всемирно известным выставкам, образовательным программам и различным инициативам музеев мира.
Напомним, что ранее Ума Турман открыла один из своих самых тёмных секретов, а именно – в подростковом возрасте, на заре своей карьеры актриса сделала аборт, о чем она сейчас жалеет.