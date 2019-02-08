Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, почему отказался вести «Оскар-2019»



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Дуэйн Джонсон instagram.com/dwaynejohnsonofc/

По словам актера, он уже начал придумывать шутки для церемонии, но из-за плотного графика съемок был вынужден отказаться

Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон («Форсаж 5», «Второй шанс») заявил, что ему предложили стать ведущим церемонии «Оскар» раньше, чем Кевину Харту. Об этом он рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter.

«Я был так взволнован, когда мне позвонили из Академии. Я не ожидал и был на седьмом небе от счастья, потому что знал, что могу организовать, самое престижное шоу в мире», – сказал Джонсон.

Актер отметил, что уже даже начал придумывать, какими шутками «разбавить» церемонию. Но в итоге был вынужден отказаться от предложения из-за плотного графика. Сейчас актер снимается в продолжении фильма «Джуманджи». К слову, его напарником по этому проекту является Кевин Харт.

Напомним, актер и комик Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения кинопремии «Оскар». Такое решение было вызвано обсуждением в СМИ его старых твитов, в которых обнаружили гомофобский подтекст. По словам актера, Академия заставила его извиниться, пригрозив найти другого ведущего. После Харт принес свои извинения, но от участия в шоу отказался.

Церемония вручения «Оскара» состоится 24 февраля. За всю историю Киноакадемии это будет второй случай, когда шоу пройдет без ведущего.