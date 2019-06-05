Дженнифер Энистон не против сняться в продолжении сериала «Друзья»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Ранее Дженнифер говорила, что она, Кортни Кокс и Лиза Кудроу хотели, чтобы вышло продолжение сериала, но возникла одна проблема

50-летняя Дженнифер Энистон стала приглашенной звездой на шоу Эллен Дедженерес. Актриса в эфире программы сказала, что она готова к съемкам в продолжении любимого комедийного сериала 1990-х – «Друзья». Ведущая спросила у звезды, хочет ли она, чтобы воссоединение состоялось.

«Почему бы и нет? Я бы с радостью! Уверена, что мои коллеги по сериалу тоже будут в восторге от этой идеи! Слушай, все может случиться», – сказала исполнительница роли Рэйчел Грин.

Это не первый раз, когда у Энистон спрашивают о воссоединении «Друзей». Судя по всему, позиция актрисы кардинально изменилась. Ранее Дженнифер говорила, что она, Кортни Кокс и Лиза Кудроу хотели, чтобы вышло продолжение сериала, но возникла одна проблема.

«Все девочки с радостью бы согласились снять эпизод с воссоединением. В отличие от нас, коллеги-мужчины как-то менее рады такой инициативе. Поэтому мы решили просто сделать ремейк в стиле «Золотых девочек», когда мы все старые и на колясках», – пошутила актриса.