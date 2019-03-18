Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заметили на первом свидании после помолвки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джей Ло выглядит еще более влюбленной, чем раньше

Пока мы гадаем, скоро ли состоится свадьба Джей Ло и Алекса Родригеса, пара искренне наслаждается новым официальным статусом. Выходные новоиспеченные жених и невеста провели в Нью-Йорке, сходив на свидание в итальянский ресторан Carbone. Судя по фото, которые удалось сделать папарацци, после помолвки Дженнифер Лопес очарована своим избранником еще больше, чем раньше.

Напомним, Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес 9 марта на Багамах.

Пара уже поделилась трогательными фото с помолвки, а журналисты успели оценить (и чуть не попробовать на зуб) помолвочное кольцо. Дело за малым выбрать подвенечное платье - а у Джей Ло неплохой опыт и вкус - и устроить свадьбу года. В том, что на меньшее пара не согласна, мы не сомневаемся.