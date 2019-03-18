  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заметили на первом свидании после помолвки

    • Розсилка
    Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заметили на первом свидании после помолвки

    Джей Ло выглядит еще более влюбленной, чем раньше

    Пока мы гадаем, скоро ли состоится свадьба Джей Ло и Алекса Родригеса, пара искренне наслаждается новым официальным статусом. Выходные новоиспеченные жених и невеста провели в Нью-Йорке, сходив на свидание в итальянский ресторан Carbone. Судя по фото, которые удалось сделать папарацци, после помолвки Дженнифер Лопес очарована своим избранником еще больше, чем раньше.

    660x871_1_6f3e9b8e8238fc341c07814ea649b8681880x2480_0xac120003_19919764621552880378.

    Напомним, Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес 9 марта на Багамах.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заметили на первом свидании после помолвки
    Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заметили на первом свидании после помолвки
    Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заметили на первом свидании после помолвки
    Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заметили на первом свидании после помолвки
    Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заметили на первом свидании после помолвки
    Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заметили на первом свидании после помолвки
    Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заметили на первом свидании после помолвки
    Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заметили на первом свидании после помолвки

    Пара уже поделилась трогательными фото с помолвки, а журналисты успели оценить (и чуть не попробовать на зуб) помолвочное кольцо. Дело за малым выбрать подвенечное платье - а у Джей Ло неплохой опыт и вкус - и устроить свадьбу года. В том, что на меньшее пара не согласна, мы не сомневаемся.

     

    знаменитости Дженнифер Лопес шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ