Дженнифер Лопес и Карди Би танцуют у шеста в трейлере фильма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Мировая премьера запланирована на 13 сентября

Вышел первый трейлер фильма Hustlers – комедии о стриптизершах-мошенницах с Дженнифер Лопес, Cardi B, Лили Рейнхарт, Джулией Стайлз и Констанс Ву в главных ролях. В центре сюжета – история бывших танцовщиц стриптиз-клуба, которые объединяются, чтобы украсть деньги у своих состоятельных клиентов с Уолл-стрит.

Для рэперши Cardi B это станет первой работой в кино, но профессия танцовщицы ей знакома: до начала успешной карьеры в музыкальной индустрии девушка зарабатывала на жизнь, танцуя у шеста в клубах.



