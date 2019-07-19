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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес и Карди Би танцуют у шеста в трейлере фильма

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    Фото: imdb - Дженнифер Лопес и Карди Би танцуют у шеста в трейлере фильма
    Фото: imdb

    Мировая премьера запланирована на 13 сентября

    Вышел первый трейлер фильма Hustlers – комедии о стриптизершах-мошенницах с Дженнифер Лопес, Cardi B, Лили Рейнхарт, Джулией Стайлз и Констанс Ву в главных ролях. В центре сюжета – история бывших танцовщиц стриптиз-клуба, которые объединяются, чтобы украсть деньги у своих состоятельных клиентов с Уолл-стрит.

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    Дженнифер Лопес и Карди Би танцуют у шеста в трейлере фильма
    Дженнифер Лопес и Карди Би танцуют у шеста в трейлере фильма
    Дженнифер Лопес и Карди Би танцуют у шеста в трейлере фильма
    Дженнифер Лопес и Карди Би танцуют у шеста в трейлере фильма

    Для рэперши Cardi B это станет первой работой в кино, но профессия танцовщицы ей знакома: до начала успешной карьеры в музыкальной индустрии девушка зарабатывала на жизнь, танцуя у шеста в клубах.

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    трейлер кино Дженнифер Лопес
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