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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Звезда порадовала поклонников модным луком

    50-летняя Дженнифер Лопес приехала в Милан на Неделю моды. Певица тут же стала звездой стритстайла благодаря оригинальному аксессуару. Днем Джей приехала в отель в пастельном наряде с полупрозрачным топом - все Sally LaPointe. На ногах звезды были босоножки из разного материала, но основное внимание привлекла ее шляпа из фетра. Под аксессуаром даже самому преданному поклоннику сложно было бы узнать в стильной туристке Джей Ло.

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    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци
    Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци

    Вечером того же дня невеста Алекса Родригеса повторила свою модную хитрость Она надела рыжий кожаный плащ и точно такую же шляпку, только в цвет пальто. Лицо певица также спрятала под крупными солнцезащитными очками с оранжевыми стеклами.

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    певица Дженнифер Лопес
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