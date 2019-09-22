Дженнифер Лопес нашла модный способ прятать лицо от папарацци



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Звезда порадовала поклонников модным луком

50-летняя Дженнифер Лопес приехала в Милан на Неделю моды. Певица тут же стала звездой стритстайла благодаря оригинальному аксессуару. Днем Джей приехала в отель в пастельном наряде с полупрозрачным топом - все Sally LaPointe. На ногах звезды были босоножки из разного материала, но основное внимание привлекла ее шляпа из фетра. Под аксессуаром даже самому преданному поклоннику сложно было бы узнать в стильной туристке Джей Ло.

Вечером того же дня невеста Алекса Родригеса повторила свою модную хитрость Она надела рыжий кожаный плащ и точно такую же шляпку, только в цвет пальто. Лицо певица также спрятала под крупными солнцезащитными очками с оранжевыми стеклами.

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