Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха



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Ранее певица заявила, что все слухи не имеют для нее значения

Дженнифер Лопес устала опровергать сплетни об изменах ее жениха Алекса Родригеса. Для того, чтобы раз и навсегда закончить эту историю певица решила всюду появляться в кольце, которое будущий муж подарил ей в честь помолвки.

Стоит напомнить, что это дорогое ювелирное изделие, по предварительным данным, оценивается в пять миллионов долларов. Это платиновое кольцо с 15-каратным бриллиантом.

Как сообщает The Daily Mail, поп-звезда не особенно подбирает наряды под свое эксклюзивное украшение и носит его, чтобы доказать свою уверенность в партнере. Так, в минувший понедельник исполнительницу заметили, поднимающейся в свой трейлер на съемках фильма Hustlers в спортивном костюме и уггах, без макияжа и в темных очках, но с неизменным кольцом на пальце.

Напомним, ранее в эфире радиопрограммы «The Breakfast Club» («Клуб завтрак») она заявила, что счастлива рядом с Алексом и не намерена слушать советов посторонних людей.