  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха

    • Розсилка
    instagram / jlo - Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    instagram / jlo

    Ранее певица заявила, что все слухи не имеют для нее значения

    Дженнифер Лопес устала опровергать сплетни об изменах ее жениха Алекса Родригеса. Для того, чтобы раз и навсегда закончить эту историю певица решила всюду появляться в кольце, которое будущий муж подарил ей в честь помолвки.

    Стоит напомнить, что это дорогое ювелирное изделие, по предварительным данным, оценивается в пять миллионов долларов. Это платиновое кольцо с 15-каратным бриллиантом.

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    Дженнифер Лопес не снимает кольцо за 5 миллионов долларов, чтобы поддержать жениха
    instagram / jlo

    Как сообщает The Daily Mail, поп-звезда не особенно подбирает наряды под свое эксклюзивное украшение и носит его, чтобы доказать свою уверенность в партнере. Так, в минувший понедельник исполнительницу заметили, поднимающейся в свой трейлер на съемках фильма Hustlers в спортивном костюме и уггах, без макияжа и в темных очках, но с неизменным кольцом на пальце.

    screenshot_10_10_02

    Напомним, ранее в эфире радиопрограммы «The Breakfast Club» («Клуб завтрак») она заявила, что счастлива рядом с Алексом и не намерена слушать советов посторонних людей.

     

    певица Дженнифер Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ