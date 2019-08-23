Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Чтобы войти в роль, Джей водила жениха в стриптиз клуб

50-летняя Дженнифер Лопес сыграла танцовщицу стриптиз клуба в фильме «Мошенницы». К этой роли певица подошла очень основательно. Джей Ло начала тренировки с тренером за два с половиной месяца до начала съемок.

По словам хореографа, занятия проходили в домах певицы в Нью-Йорке и в Майями с переносными пилонами. У Джей были персональные тренировки один на один с Сапаки: приватность помогла ей войти в роль. С самого начала занятий у певицы не было поблажек, даже танцевала она сразу на шестидюймовых платформах. Несмотря на то, что у поп-исполнительницы есть опыт выступлений на каблуках, тут ей пришлось приспосабливаться. Но, как заявила Джоанна, звезда хорошо справлялась и выглядела, будто имеет опыт танца на пилоне.

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