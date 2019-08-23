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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Чтобы войти в роль, Джей водила жениха в стриптиз клуб

    50-летняя Дженнифер Лопес сыграла танцовщицу стриптиз клуба в фильме «Мошенницы». К этой роли певица подошла очень основательно. Джей Ло начала тренировки с тренером за два с половиной месяца до начала съемок.

    По словам хореографа, занятия проходили в домах певицы в Нью-Йорке и в Майями с переносными пилонами. У Джей были персональные тренировки один на один с Сапаки: приватность помогла ей войти в роль. С самого начала занятий у певицы не было поблажек, даже танцевала она сразу на шестидюймовых платформах. Несмотря на то, что у поп-исполнительницы есть опыт выступлений на каблуках, тут ей пришлось приспосабливаться. Но, как заявила Джоанна, звезда хорошо справлялась и выглядела, будто имеет опыт танца на пилоне.

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    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)
    Дженнифер Лопес показала, как готовилась стать стриптизершей (видео)

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    певица Дженнифер Лопес
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