Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Популярная артистка устроила «вечеринку века» в фешенебельном районе Майми.

50-летняя Дженнифер Лопес отпраздновала свой юбилей с королевским размахом. Специально для вечеринки был арендован самый дорогой ночной клуб города. Для торжественного вечера артистка выбрала сексуальное платье от модного дома Versace, с которым она дружит на протяжении 25-ти лет. Донателла Версаче выбрала наряд для Лопес – золотое платье с пересекающимися на груди пряжками и глубоким разрезом до бедра. Дизайнер назвала его «нарядом греческой богини».

Свой образ актриса дополнила эксклюзивными украшениями ювелирного бренда Lana Jewelry, который обожают селебрити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 25 Июл 2019 в 1:42 PDT

Главным сюрпризом вечера стало выступление маленькой дочери Дженнифер, 11-летней Эммы, которая появилась на сцене вместе со своим отцом, Марком Энтони. Девочка растрогала свою маму кавером на песню Дайаны Росс «Mahogany».