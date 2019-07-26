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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Популярная артистка устроила «вечеринку века» в фешенебельном районе Майми.

    50-летняя Дженнифер Лопес отпраздновала свой юбилей с королевским размахом. Специально для вечеринки был арендован самый дорогой ночной клуб города. Для торжественного вечера артистка выбрала сексуальное платье от модного дома Versace, с которым она дружит на протяжении 25-ти лет. Донателла Версаче выбрала наряд для Лопес – золотое платье с пересекающимися на груди пряжками и глубоким разрезом до бедра. Дизайнер назвала его «нарядом греческой богини».

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    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    Дженнифер Лопес показала, как в соблазнительном наряде отпраздновала юбилей
    instagram.com/jlo/

    Свой образ актриса дополнила эксклюзивными украшениями ювелирного бренда Lana Jewelry, который обожают селебрити.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    Главным сюрпризом вечера стало выступление маленькой дочери Дженнифер, 11-летней Эммы, которая появилась на сцене вместе со своим отцом, Марком Энтони. Девочка растрогала свою маму кавером на песню Дайаны Росс «Mahogany».

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    актриса Дженнифер Лопес
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