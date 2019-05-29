Дженнифер Лопес рассказала о подготовке к свадьбе с Алексом Родригесом



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Звезда призналась, что поглощена приятными хлопотами

В марте 43-летний Алекс Родригес сделал своей возлюбленной, 49-летней Дженнифер Лопес, предложение руки и сердца. Сейчас звездная пара готовится к свадьбе, которая должна состояться в этом году, – как раз эту тему поп-дива обсудила в своем недавнем интервью с журналистами издания ET. Джен призналась, что они с Алексом пока не торопятся с церемонией.

«Все идет хорошо. Впереди у нас очень напряженный год. Нет никакой спешки. Мы смотрим на свадьбу как на что-то вечное и фундаментальное, поэтому хотим сделать все правильно и не спеша подготовиться», – рассказала Джен, добавив, что она уже присматривает свадебные платья и места для проведения торжества.