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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)

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    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

    Звездная пара сняла на видео свои занятия спортом в одинаковой форме.

    Голливудская актриса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес для усиления эффекта от спортивных тренировок начали использовать жиросжигающие костюмы. Это особый вид формы, которая усиливает потоотделение и ускоряет обмен веществ.

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    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)
    Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)

    Видео тренировки в этой одежде пара разместила в Сети. На записи они называют свою новую форму «глупой». 49-летняя певица и 43-летний бывший бейсболист выложили тренировку в костюмах на своем аккаунте на YouTube, а еще J-Lo также поделилась видео в своих историях в Instagram.

    Пара тренировалась на эллиптическом тренажере и других тренажерах, которые дают хорошую кардионагрузку. Партнер Лопес объяснил, что активная одежда «должна вызывать больше пота». На видео заметно, что пара выполняла одинаковые упражнения, однако Лопес увеличила интенсивность и привязала большие веса к лодыжкам. Ее жених объяснил, что не последовал ее примеру из-за того, что у него было две операции на бедре. Певица отметила, что теперь его бедра уже отлично работают, но Родригес отметил, что еще недостаточно хорошо, чтобы давать такие нагрузки, передает dailymail.

     

    актриса певица Дженнифер Лопес одежда
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