Дженнифер Лопес с женихом на тренировки надевают специальные костюмы для похудения (видео)



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Звездная пара сняла на видео свои занятия спортом в одинаковой форме.

Голливудская актриса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес для усиления эффекта от спортивных тренировок начали использовать жиросжигающие костюмы. Это особый вид формы, которая усиливает потоотделение и ускоряет обмен веществ.

Видео тренировки в этой одежде пара разместила в Сети. На записи они называют свою новую форму «глупой». 49-летняя певица и 43-летний бывший бейсболист выложили тренировку в костюмах на своем аккаунте на YouTube, а еще J-Lo также поделилась видео в своих историях в Instagram.

Пара тренировалась на эллиптическом тренажере и других тренажерах, которые дают хорошую кардионагрузку. Партнер Лопес объяснил, что активная одежда «должна вызывать больше пота». На видео заметно, что пара выполняла одинаковые упражнения, однако Лопес увеличила интенсивность и привязала большие веса к лодыжкам. Ее жених объяснил, что не последовал ее примеру из-за того, что у него было две операции на бедре. Певица отметила, что теперь его бедра уже отлично работают, но Родригес отметил, что еще недостаточно хорошо, чтобы давать такие нагрузки, передает dailymail.