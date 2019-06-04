Дженнифер Лопес в коралловом наряде получила титул иконы стиля на премии CFDA
Джей Ло и Алекс Родригес
Наряд подчеркнул подтянутую фигуру звезды
49-летняя Дженнифер Лопес стала звездой премии CFDA Fashion Awards. Певица и актриса получила титул Fashion Icon Award («Икона стиля»), который ей присудил совет модельеров Америки.
Лопес появилась на мероприятии в коралловом комплекте Ralph Lauren из блестящего кроп-топа и пышной юбки в пол со шлейфом. Яркий образ дополнили серьги, кольца, клатч, высокий хвост и макияж с акцентом на глаза в нюдовых оттенках.
Наряд подчеркнул подтянутую фигуру звезды и ее идеальный пресс. Недавно Дженнифер показала, как худеет перед гастролями и свадьбой.