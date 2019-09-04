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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Певица показала, как провела день на яхте в Сен-Тропе

    50-летняя Дженнифер Лопес для фотосессии во Франции выбрала белый слитный купальник с надписью «Forever young» и яркое желтое парео. Джей Ло дополнила летний образ солнечными очками в золотой оправе и крупными серьгами-кольцами. В этом аутфите артистка эффектно позировала возлюбленному на фоне безоблачного неба.

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    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты
    Дженнифер Лопес в откровенном купальнике соблазнительно напрягла свои прелести на борту яхты

    Фанаты пришли в восторг от мускулистого тела Лопес и удивились тому, что с годами певица стала выглядеть еще лучше. «У этой женщины нет возраста», «Принт на этом купальнике не врет», «Выглядишь горячее, чем когда-либо», – прокомментировали пользователи Instagram.

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    певица Дженнифер Лопес
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