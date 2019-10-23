Дженнифер Лопес в платье с откровенными разрезами показала стройные ноги



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Дженнифер Лопес

Пикантные разрезы по бокам платья показали, что звезда не стала надевать нижнее белье

50-летняя актриса и певица стала звездой красной дорожки в Нью-Йорке. Дженнифер Лопес появилась на публике в блестящем серебряном платье с откровенным разрезом, обнажающим бедро.

Джей Ло появилась на съемочной площадке в шикарном блестящем платье в пол, с пикантным разрезом до бедра, позволяющий актрисе продемонстрировать стройные ноги. Еще одной яркой деталью наряда стал длинный рукав.

По сюжету фильма «Женись на мне» героиня Лопес – певица, которая перед свадьбой узнает о том, что ее жених, рок-музыкант (его сыграл певец Малума), ей изменяет. Чтобы ему отомстить, она просит первого встречного жениться на ней. Она знакомится с учителем математики (герой Оуэна Уилсона), в которого затем влюбляется. Премьера комедии состоится в следующем году.