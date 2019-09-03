Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Звезда приехала на модную вечеринку в дерзком наряде

50-летняя Дженнифер Лопес и ее бойфренд стали почетными гостями на праздновании 60-летнего юбилея баскетболиста Мэджика Джонсона. На борту шикарной яхты обладательница знаменитой застрахованной попы была единственной представительницей прекрасного пола. Мужчина как завороженные смотрели на блистательную Дженнифер.

Пляжная юбка артистки имела смелый вырез до пояса. Из-за этого с Джей Ло произошел пикантный казус. Когда она спускалась по трапу яхты, наряд приподнял порыв ветра. В итоге папарацци запечатлели нижнее белье звезды телесного цвета.

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