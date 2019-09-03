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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Звезда приехала на модную вечеринку в дерзком наряде

    50-летняя Дженнифер Лопес и ее бойфренд стали почетными гостями на праздновании 60-летнего юбилея баскетболиста Мэджика Джонсона. На борту шикарной яхты обладательница знаменитой застрахованной попы была единственной представительницей прекрасного пола. Мужчина как завороженные смотрели на блистательную Дженнифер.

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    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики
    Дженнифер Лопес в юбке с экстремальным вырезом случайно засветила трусики

    Пляжная юбка артистки имела смелый вырез до пояса. Из-за этого с Джей Ло произошел пикантный казус. Когда она спускалась по трапу яхты, наряд приподнял порыв ветра. В итоге папарацци запечатлели нижнее белье звезды телесного цвета.

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