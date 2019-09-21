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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Благодаря откровенному платью появился Google Images

    50-летняя Дженнифер Лопес закрыла показ Versace в ремейке легендарного зеленого платья Versace с глубоким вырезом, в котором она появилась на церемонии «Грэмми» еще в 2000 году.

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    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
    Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года

    Платье, в котором Дженнифер Лопес появилась 20 лет назад, сразу стало культовым. По словам председателя совета директоров Google Эрика Шмидта, именно благодаря этому наряду было решено создать базу изображений Google Images. В 2000 году одним из самых популярных запросов было платье Лопес на церемонии «Грэмми», и после небывалого ажиотажа разработчики поняли, что нужно двигаться дальше и создавать сервис с картинками.

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    Дженнифер Лопес
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