Дженнифер Лопес вышла в легендарном откровенном платье с «Грэмми» 2000 года
Дженнифер Лопес
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Благодаря откровенному платью появился Google Images
50-летняя Дженнифер Лопес закрыла показ Versace в ремейке легендарного зеленого платья Versace с глубоким вырезом, в котором она появилась на церемонии «Грэмми» еще в 2000 году.
Платье, в котором Дженнифер Лопес появилась 20 лет назад, сразу стало культовым. По словам председателя совета директоров Google Эрика Шмидта, именно благодаря этому наряду было решено создать базу изображений Google Images. В 2000 году одним из самых популярных запросов было платье Лопес на церемонии «Грэмми», и после небывалого ажиотажа разработчики поняли, что нужно двигаться дальше и создавать сервис с картинками.