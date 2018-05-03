На днях Дженнифер Лопес стала героиней ток-шоу Элен Дедженерес.

Звезда выглядела потрясающе, если бы не одно «но». На Джен было синее облегающее платье с высоким разрезом спереди, который сыграл с ней злую шутку. Когда она встала с дивана, чтобы показать танцевальное движение, все увидели, что певица носит утягивающее белье, пишет Grazia. Лопес быстро спохватилась и начала поправлять платье, а



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

На днях Дженнифер Лопес стала героиней ток-шоу Элен Дедженерес.

Звезда выглядела потрясающе, если бы не одно «но». На Джен было синее облегающее платье с высоким разрезом спереди, который сыграл с ней злую шутку.

Когда она встала с дивана, чтобы показать танцевальное движение, все увидели, что певица носит утягивающее белье, пишет Grazia.

Лопес быстро спохватилась и начала поправлять платье, а затем, продолжила танцы.

К слову, во время интервью Дженнифер рассказала о первом свидании с возлюбленным Алексом Родригесом. Как оказалось, для спортсмена это был совершенно обычный ужин, и певица расстроилась, когда осознала это. Правда Алекс быстро спохватился и отправил ей сообщение, где говорилось, что она выглядит очень сексуально.

Напомним, роман Алекса и Дженнифер начался весной прошлого года. Певица уже познакомила Родригеса с двойняшками Максом и Эммой, а он представил ее своим дочкам — Наташе и Элле. Многие считали, что бейсболист сделает Джен предложение в новогоднюю ночь, однако он до сих пор не решился на этот серьезный шаг.