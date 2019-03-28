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    Шоу-биз

    Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с известным режиссером в Нью-Йорке

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    Дженнифер Лоуренс - Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с известным режиссером в Нью-Йорке
    Дженнифер Лоуренс

    Звезда выбрала строгий образ для прогулки

     После того как стало известно, что 28-летняя Дженнифер Лоуренс выходит замуж, внимания к ее персоне стало еще больше. Теперь папарацци буквально следуют за ней по пятам, стараясь заснять ее вместе с 34-летним женихом Куком Марони. Впрочем, прятаться влюбленные и не думают - встретить их прогуливающимися по Нью-Йорку можно довольно часто. Вот и в понедельник пара вышла на очередной променад.

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    Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с известным режиссером в Нью-Йорке
    Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с известным режиссером в Нью-Йорке
    Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с известным режиссером в Нью-Йорке
    Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с известным режиссером в Нью-Йорке
    Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с известным режиссером в Нью-Йорке
    Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с известным режиссером в Нью-Йорке
    Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с известным режиссером в Нью-Йорке
    Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с известным режиссером в Нью-Йорке
    Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с известным режиссером в Нью-Йорке
    Дженнифер Лоуренс заметили на свидании с известным режиссером в Нью-Йорке

    Для свидания с бойфрендом актриса выбрала довольно строгий образ: она была одета в классические черные брюки и пальто, белую рубашку и остроносые туфли, а в руках она несла квадратной формы маленькую сумочку. Кук же сделал ставку на стиль casual и облачился в темно-синие штаны, джемпер, белую футболку и кеды.

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    Накануне, кстати, Лоуренс повеселилась в одном из гей-клубов Нью-Йорка вместе со своей близкой подругой - 30-летней британской певицей Адель. По словам очевидцев, звезды так бурно праздновали помолвку актрисы, что, перебрав с алкоголем и не рассчитав свои силы, даже упали на пол. Посетители бара, явно не ожидавшие увидеть в клубе таких звездных гостей, тут же принялись снимать знаменитостей. Но те, кажется, не возражали.

     

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