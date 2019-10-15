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    Шоу-биз

    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel

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    Амаль и Джордж Клуни - Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Амаль и Джордж Клуни

    Западные таблоиды утверждают, что голливудский актер изменяет жене

    В семье 58-летнего Джорджа Клуни  и 41-летней Амаль произошел скандал. Артист закрутил роман с 30-летней коллегой Бри Ларсон. Они познакомились на съемочной площадке рекламного ролика «Nespresso».

    Коллеги по проекту сразу же заметили, что Джордж начал особо выделять Бри, а девушка ответила на его ухаживания. Сама Ларсон находится в свободном статусе: она рассталась с бойфрендом в этом году.

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    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel
    Джордж Клуни изменил жене с молоденькой звездой фильмов Marvel

    Об увлечении голливудского актера узнала его жена. Недавно папарацци «застукали» супругов за ссорой во время празднования пятой годовщины со дня свадьбы.

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