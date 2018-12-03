Египетской актрисе грозит пять лет тюрьмы за слишком откровенный наряд



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Рания Юсеф

Рания Юсеф пришла на мероприятие в платье в сеточку, показав свои ноги

На закрытие 40-го Международного кинофестиваля в Каире популярная в Египте актриса Рания Юсеф пришла в слишком откровенном, по египетским меркам, платье.

Наряд представлял собой обычное боди, поверх которого пущена прозрачная ткань в пол, декорированная вышивкой в виде ромбиков. Откровенный наряд полностью обнажил части тела женщины, показав ее длинные ноги. Особо рьяные борцы за нравственность, вместо того, чтобы получить эстетическое наслаждение, увидели в этом преступление.

Сразу несколько известных египетских правозащитников подали в суд заявление с требованием наказать артистку в подстрекательстве к безнравственности и разврату, что противоречит принятым в исламском обществе нормам. По этой статье Юсеф грозит до пяти лет лишения свободы.

Заседание по делу Рании назначено на 12 января. Сама актриса не признает свою вину, считая, что ее наряд не является безнравственным и никого не подстрекнет к разврату.