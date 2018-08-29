Экс-солистку Spice Girls экстренно госпитализировали



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Мелани Браун

Мелани Браун, известная как Мел Би, экстренно госпитализирована в реабилитационную клинику с посттравматическим стрессовым расстройством

Здесь певица планирует лечиться от алкогольной и сексуальной зависимостей.

Западные СМИ отмечают, после развода со Стефеном Белафонте Мел потеряла себя. За день она могла переспать с тремя разными мужчинами. Более того, бывший муж певицы утверждает, что она злоупотребляет алкоголем и употребляет наркотики.

К слову, когда Мел и Стефен решили развестись, Би подала в суд на бывшего супруга. Она обвинила его в том, что он избивал ее, оскорблял и принуждал к сексу втроем с няней их детей Лорейн Джилс. Белафонте тут же подал ответный иск. Он утверждал, что его бывшая жена все выдумала.

Суд отклонил требования Мел. Ее обязали выплатить Белафонте 270 000 фунтов стерлингов за судебные издержки. Мел также обязали выплачивать более 3 000 фунтов стерлингов в месяц на ребенка. У бывших стругов есть дочь — Мэдисон Браун-Белафонте.

Джерело: graziamagazine.ru