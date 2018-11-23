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    Шоу-биз

    Экс-участница «Танцев со звездами» стала лицом совместной коллекции украинских брендов

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    Мишель Андраде - Экс-участница «Танцев со звездами» стала лицом совместной коллекции украинских брендов
    Мишель Андраде

    Подопечная Потапа позировала на улицах Парижа для модной фотосессии

    Украинская певица и актриса боливийского происхождения Мишель Андраде стала амбасадором новой линии одежды брендов MustHave и Litkovskaya.

    В коллекции представлены нарядные платья сложного эклектичного дизайна, джинсы и базовые футболки.

    Съемки проходили в столице Франции во время парижской Недели моды. Фотографом выступил Денис Маноха, а локацией для съемки стал легендарный сад Тюильри.

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    Экс-участница «Танцев со звездами» стала лицом совместной коллекции украинских брендов
    Экс-участница «Танцев со звездами» стала лицом совместной коллекции украинских брендов
    Экс-участница «Танцев со звездами» стала лицом совместной коллекции украинских брендов
    Экс-участница «Танцев со звездами» стала лицом совместной коллекции украинских брендов
    Фото: musthave.ua

    «Мишель – воплощение той звонкости, пластичности, грации, но в то же время упорства и силы, которыми мы и хотели наделить героиню этой коллекции», - объяснила свой выбор Литковская.

    Лилия отметила, что вдохновением для создания подобных нарядов стали парижанки, о чувстве стиля которых ходят целые легенды. По мнению дизайнера, жительницы Франции виртуозно совмещают повседневные наряды с вечерними образами и наоборот.

     

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