Экс-участница «Танцев со звездами» стала лицом совместной коллекции украинских брендов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мишель Андраде

Подопечная Потапа позировала на улицах Парижа для модной фотосессии

Украинская певица и актриса боливийского происхождения Мишель Андраде стала амбасадором новой линии одежды брендов MustHave и Litkovskaya.

В коллекции представлены нарядные платья сложного эклектичного дизайна, джинсы и базовые футболки.

Съемки проходили в столице Франции во время парижской Недели моды. Фотографом выступил Денис Маноха, а локацией для съемки стал легендарный сад Тюильри.

«Мишель – воплощение той звонкости, пластичности, грации, но в то же время упорства и силы, которыми мы и хотели наделить героиню этой коллекции», - объяснила свой выбор Литковская.

Лилия отметила, что вдохновением для создания подобных нарядов стали парижанки, о чувстве стиля которых ходят целые легенды. По мнению дизайнера, жительницы Франции виртуозно совмещают повседневные наряды с вечерними образами и наоборот.