Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска обнажила прелести в прозрачном наряде (фото)



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Эмбер Херд

Фотографы успели запечатлеть кинозвезду во всех ракурсах

32-летняя Эмбер Херд приняла участие в пресс-конференции фильма «Аквамен», где снялась в роли королевы Меры.

Эмбер появилась перед толпой фанатов и репортеров в синих джинсах, черных туфлях-лодочках, пиджаке и кружевном боди, надетом на голое тело. Движения актрисы перед камерами не были скованными, поэтому фотографы успели запечатлеть кинозвезду во всех ракурсах

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На днях 32-летняя Эмбер также дала большое интервью Sunday Times. В разговоре с журналистом звезда «Супер Майка» также затронула тему развода с Джонни Деппом. Напомним, они расстались в 2016 году после двух лет брака. Актриса обвинила Деппа в домашнем насилии, а ее фотографии с синяками на лице и теле были опубликованы в ряде журналов и газет. Она утверждала, что он бросил мобильный телефон ей в лицо.

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