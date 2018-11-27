Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмбер Херд

В новом фэнтезийном фильме «Аквамен» Эмбер Херд играет Меру, владычицу моря

32-летняя актриса Эмбер Херд, которая поделилась подробностями о своей сексуальной ориентации, вышла на красную дорожку в роскошном платье цвета морской волны с узорами, в которых можно рассмотреть цветы, водоросли и ракушки. На голове блондинки красовался замысловатый головной убор, напоминающий не то шапочку для плавания, не то тюрбан.

«Изюминками» платья являются его глубокий вырез на спине (открывающий татуировки Эмбер, в том числе и цитату из чилийского поэта Пабло Неруды) и длинный пышный шлейф.

На днях 32-летняя Эмбер также дала большое интервью Sunday Times. В нем актриса рассказала о том, как она лежала на полу и плакала, наблюдая за трансляцией судебного процесса над кандидатом в верховный суд США Бреттом Кавано, которого профессор клинической психологии Кристин Блези Форд обвиняла в изнасиловании. В интервью актриса не могла не вспомнить и о насилии, с которым ей самой пришлось столкнуться.

В разговоре с журналистом звезда «Супер Майка» также затронула тему развода с Джонни Деппом. Напомним, они расстались в 2016 году после двух лет брака. Актриса обвинила Деппа в домашнем насилии, а ее фотографии с синяками на лице и теле были опубликованы в ряде журналов и газет. Она утверждала, что он бросил мобильный телефон ей в лицо.