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    Шоу-биз

    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье

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    <span>Эмбер Херд</span> - Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Эмбер Херд

    В новом фэнтезийном фильме «Аквамен» Эмбер Херд играет Меру, владычицу моря

    32-летняя актриса Эмбер Херд, которая поделилась подробностями о своей сексуальной ориентации, вышла на красную дорожку в роскошном платье цвета морской волны с узорами, в которых можно рассмотреть цветы, водоросли и ракушки. На голове блондинки красовался замысловатый головной убор, напоминающий не то шапочку для плавания, не то тюрбан.

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    «Изюминками» платья являются его глубокий вырез на спине (открывающий татуировки Эмбер, в том числе и цитату из чилийского поэта Пабло Неруды) и длинный пышный шлейф.

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    На днях 32-летняя Эмбер также дала большое интервью Sunday Times. В нем актриса рассказала о том, как она лежала на полу и плакала, наблюдая за трансляцией судебного процесса над кандидатом в верховный суд США Бреттом Кавано, которого профессор клинической психологии Кристин Блези Форд обвиняла в изнасиловании. В интервью актриса не могла не вспомнить и о насилии, с которым ей самой пришлось столкнуться.

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    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье
    Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье

    В разговоре с журналистом звезда «Супер Майка» также затронула тему развода с Джонни Деппом. Напомним, они расстались в 2016 году после двух лет брака. Актриса обвинила Деппа в домашнем насилии, а ее фотографии с синяками на лице и теле были опубликованы в ряде журналов и газет. Она утверждала, что он бросил мобильный телефон ей в лицо.

     

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