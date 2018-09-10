Экс-жена Андрея Ющенка рассказала об отношениях с ним и о новом муже



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На данный момент Елизавета проживает во Франции

Бывшая жена Андрея Ющенка Елизавета, которая развелась с ним в 2013 году, на данный момент коренным образом изменила свою жизнь. Об этом она рассказала в программе "Світське життя".

Сейчас у Елизаветы, которая проживает в Франции, кроме общей с Ющенком дочери Варвары, есть ребенок от второго брака. Также Елизавета успела стать дизайнером ювелирных украшений и развивает другие проекты, о которых обещала рассказать позже.

Интересно, что с бывшим мужем Андреем Ющенко Елизавета сохранила хорошие отношения. И дочь, которая учиться во Франции, часто проводит время с отцом.

"У нас с Андреем хорошие отношения. Прежде всего мы родители для нашей дочери и поэтому мы создаем для нее комфортные условия. Мы ходим вместе на ужины, мы проводим вместе время. Когда мы заграницей Андрей прилетает к нам, проводит время с Варварой. Когда мы здесь, она тоже регулярно ездит к ним, видится со всеми.

В экс-супругов настолько доброжелательные отношения, что по словам Елизаветы они с Андреем даже поздравляли друг-друга с новой свадьбой.

Все помнят первую свадьбу Елизаветы, потому что она выходила замуж за сына действующего президента. Но когда появилась возможность оторваться и устроить грандиозную свадьбу с другим мужем, такого тоже не случилось.

«К сожалению, в этот момент мы жили в Америке, где к таким мероприятиям относятся очень спокойно, поэтому у меня была очень спокойная свадьба», – отметила Елизавета, отметив, что второй муж обычный бизнесмен.

Джерело: 1+1