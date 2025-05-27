Ексдружина Добриніна з’явилась на публіці з новим бойфрендом

Даша Квіткова та Володимир Бражко офіційно не коментували свої стосунки

Новим обранцем Квіткової, ймовірно, став 23-річний футболіст Володимир Бражко

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова, яка у 2023 році розлучилась із українським теле- та радіоведучим Микитою Добриніним, засвітилася з новим бойфрендом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео в соцмережах.

Новим обранцем Квіткової, ймовірно, став 23-річний футболіст Володимир Бражко.

Даша і Володимир веселилися на святкуванні весілля футболіста Максима Дячука, яке відбулося в Києві в ресторані «Маяк».

Даша Квіткова та Володимир Бражко на весілля футболіста Максима Дячука відео з соцмереж

На відео, яке з’явилось в мережі, пара сидить разом та тримається за руки. Якоїсь миті Бражко нахилився до Квіткової і щось говорить на вушко, після чого Даша посміхається.

Зазначимо, що до цього Квіткова приховувала обличчя свого обранця, а лише публікувала в своєму Instagram, як спирається на його плече та посміхається.

Офіційно пара поки не коментувала свої стосунки.

Що відомо про Дашу Квіткову?

Даша Квіткова стала популярною після перемоги у шоу «Холостяк», де холостяком виступав Микита Добринін.

Квіткова – це лише псевдонім Даші, а її дівоче прізвище – Матюніна. Після одруження з Микитою Добриніним, справжнє ім'я якого Владислав Вакулович, блогерка взяла прізвище чоловіка та стала Дар'єю Вакулович.

Квіткова та Добринін навіть побудували стосунки поза проєктом і в травні 2020 року одружилися. У липні 2022 року в подружжя народився син Лев, але на початку 2023 року пара вирішила розійтися. Микита й Даша офіційно розірвали шлюб 19 червня 2023 року.

Микита Добринін, Даша Квіткова та їхній син Лев фото: Даша Квіткова / Instagram

Квітковій у липні виповниться 27 років.

Що відомо про Володимира Бражка?

Володимир Бражко – український футболіст, опорний півзахисник київського «Динамо». Бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи 2023 у складі збірної України U-21.

Народився у 2002 році в Запоріжжі.

З 2020 року викликався до молодіжної збірної України.