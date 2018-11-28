Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет



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Кайли Дженнер

Четвертое место досталось 28-летней Тейлор Свифт

Журнал Forbes посчитал деньги знаменитостей младше 30 лет и огласил список самых богатых. На верхушке рейтинга оказалась звезда реалити-шоу и бизнес-леди Кайли Дженнер. Младшая сестра из знаменитого клана к 21 году почти дошла до статуса миллиардера, а за год она заработала 166.5 миллионов долларов.

На второе место попал 27-летний Эд Ширан, заработавший 110 миллионов долларов. Третьим стал бразилец Неймар: за свои таланты на футбольном поле и контракты с Nike, Red Bull и другими брендами 26-летний спортсмен заработал 90 миллионов долларов.

Четвертое место досталось 28-летней Тейлор Свифт, которая стала богаче на 80 миллионов благодаря альбому Reputation и успешному концертному туру. Пятым стал The Weeknd ($57 млн), шестое место занял баскетболист Джеймс Харден ($46.4 млн), на седьмом месте — солист The Chainsmokers Дрю Таггарт ($45.5 млн). Замыкают список боксер Канело Альварес ($44.5 млн), футболист Дерек Карр ($42.1 млн) и гольфист Джордан Спит ($41.2 млн).

Знаменитости, вошедшие в рейтинг сумме за прошедший год они заработали более 700 миллионов долларов. Пять мест в десятке заняли спорсмены, еще четыре — музыканты.

Ранее Forbes назвал самую богатую телеактрису.