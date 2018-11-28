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    Шоу-биз

    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет

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    <span>Кайли Дженнер</span> - Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Кайли Дженнер

    Четвертое место досталось 28-летней Тейлор Свифт

    Журнал Forbes посчитал деньги знаменитостей младше 30 лет и огласил список самых богатых. На верхушке рейтинга оказалась звезда реалити-шоу и бизнес-леди Кайли Дженнер. Младшая сестра из знаменитого клана к 21 году почти дошла до статуса миллиардера, а за год она заработала 166.5 миллионов долларов.

    На второе место попал 27-летний Эд Ширан, заработавший 110 миллионов долларов. Третьим стал бразилец Неймар: за свои таланты на футбольном поле и контракты с Nike, Red Bull и другими брендами 26-летний спортсмен заработал 90 миллионов долларов.

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    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет
    Forbes назвал самых богатых знаменитостей моложе 30 лет

    Четвертое место досталось 28-летней Тейлор Свифт, которая стала богаче на 80 миллионов благодаря альбому Reputation и успешному концертному туру. Пятым стал The Weeknd ($57 млн), шестое место занял баскетболист Джеймс Харден ($46.4 млн), на седьмом месте — солист The Chainsmokers Дрю Таггарт ($45.5 млн). Замыкают список боксер Канело Альварес ($44.5 млн), футболист Дерек Карр ($42.1 млн) и гольфист Джордан Спит ($41.2 млн).

    Знаменитости, вошедшие в рейтинг сумме за прошедший год они заработали более 700 миллионов долларов. Пять мест в десятке заняли спорсмены, еще четыре — музыканты.

    Ранее Forbes назвал самую богатую телеактрису.

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