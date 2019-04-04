Фрэнсис Форд Коппола начал работу над фильмом своей мечты - масштабным проектом «Мегаполис»



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Фрэнсис Форд Коппола

На одну из главных ролей, по слухам, претендует Джуд Лоу

Накануне своего 80-летия легендарный режиссер, обладатель шести «Оскаров», Фрэнсис Форд Коппола заявил, что готов приступить к работе над проектом своей мечты. Он планирует снять фильм «Мегаполис», сравнимый по масштабам с «Апокалипсисом сегодня». Об этом сообщает Deadline.

По информации издания, у режиссера уже есть сценарий и он начал вести переговоры с актерами. По слухам, на одну из главный ролей рассматривается Джуд Лоу.

Коппола впервые анонсировал проект на Каннском фестивале в 2001 году. Но из-за терактов 11 сентября отложил работу над ним. Фильм должен был рассказывать о нью-йоркском архитекторе, который пытается выстроить утопический мир внутри города. По сюжету, главному герою противостоял мэр Нью-Йорка.

«Да, я планирую в этом году реализовать свои давние амбиции и начать большой проект, используя все те знания, которые я приобрел за свою долгую карьеру, начиная с 16 лет. Это будет грандиозная эпопея под названием «Мегаполис», - рассказал сам режиссер. По его словам, этот проект будет отличаться от всего, что производится сейчас.

Джерело: Esquire