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    Шоу-биз

    Фрэнсис Форд Коппола начал работу над фильмом своей мечты - масштабным проектом «Мегаполис»

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    <span>Фрэнсис Форд Коппола</span> - Фрэнсис Форд Коппола начал работу над фильмом своей мечты - масштабным проектом «Мегаполис»
    Фрэнсис Форд Коппола

    На одну из главных ролей, по слухам, претендует Джуд Лоу

    Накануне своего 80-летия легендарный режиссер, обладатель шести «Оскаров», Фрэнсис Форд Коппола заявил, что готов приступить к работе над проектом своей мечты. Он планирует снять фильм «Мегаполис», сравнимый по масштабам с «Апокалипсисом сегодня». Об этом сообщает Deadline.

    По информации издания, у режиссера уже есть сценарий и он начал вести переговоры с актерами. По слухам, на одну из главный ролей рассматривается Джуд Лоу.

    Коппола впервые анонсировал проект на Каннском фестивале в 2001 году. Но из-за терактов 11 сентября отложил работу над ним. Фильм должен был рассказывать о нью-йоркском архитекторе, который пытается выстроить утопический мир внутри города. По сюжету, главному герою противостоял мэр Нью-Йорка.

    «Да, я планирую в этом году реализовать свои давние амбиции и начать большой проект, используя все те знания, которые я приобрел за свою долгую карьеру, начиная с 16 лет. Это будет грандиозная эпопея под названием «Мегаполис», - рассказал сам режиссер. По его словам, этот проект будет отличаться от всего, что производится сейчас.

     

    Джерело: Esquire

    мэр переговоры
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